Gaeta, trovata con in casa 150 grammi di droga: arrestata giovane pusher (Di lunedì 10 agosto 2020) Nel corso dei consueti controlli antidroga gli agenti del Commissariato di Gaeta hanno tratto in arresto D.M.M. di anni 28, pluripregiudicata anche per reati specifici. Durante la perquisizione domiciliare, infatti, sono stati rinvenuti 2 involucri contenenti circa 150 grammi di presunta sostanza stupefacente che, sottoposta al test colorimetro da parte della polizia scientifica, ha confermato trattarsi di droga del tipo marijuana. Inoltre, sono stati sottoposti a sequestro un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, un telefono cellulare e diverse centinaia di euro, questi ultimi con ogni probabilità il provento delle dosi già vendute. La stessa, dopo le formalità di rito, d’intesa con la competente Autorità giudiziaria di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

