Europa League: 2-1 al Bayer Leverkusen, Inter in semifinale (Di lunedì 10 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 10 AGO - L'Inter ha battuto 2-1 il Bayer Leverkusen nel quarto di finale di Europa League giocato a Dusseldorf ed accede alla semifinale. Reti tutte nel primo tempo. A segno Barella e ... Leggi su corrieredellosport

ChelseaFC : ?? Premier League ?? FA Cup ?? Europa League @_Pedro17_ ?? - SkySport : INTER-BAYER LEVERKUSEN 2-1 Risultato finale ? ? #Barella (15’) ? #Lukaku (21’) ? #Havertz (25’) ? L’INTER IN SEMIFI… - Stefandevrij : Un altro campionato è terminato. Grazie a tutti per il sostegno, ora testa all’Europa League! Another league seaso… - clikservernet : Europa League: l’Inter è in semifinale! Barella e Lukaku gol d’oro - sportface2016 : #InterLeverkusen, #Barella si toglie qualche sassolino dalle scarpe: 'Abbiamo dimostrato a chi parla che siamo un g… -