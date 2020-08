Display e fotocamera di OnePlus Nord migliorati: arriva il terzo aggiornamento (Di lunedì 10 agosto 2020) La corsa del OnePlus Nord dall'annuncio al cuori dei consumatori appassionati di tecnologia mobile è stata tra le più veloci mai viste sul mercato. Se è vero che rumor e indiscrezioni sul nuovo smartphone mediogamma cinese si sono rincorse per lunghi mesi tra i vicoli del web, subito dopo il reveal ufficiale sono stati in tanti - anzi, tantissimi! - quelli che hanno deciso di dare fiducia a OnePlus e di affrettarsi con i preordini del nuovo device, attratti pure dalle prime offerte - come ad esempio quella avviata da Amazon già al day one. E se è vero che le scorte di OnePlus Nord scarseggiano nei magazzini del colosso dell'eCommerce capeggiata da Jeff Bezos, allo stesso modo la casa madre continua a dare segnali positivi. Dopo due aggiornamenti - il secondo ... Leggi su optimagazine

antocalderone : OnePlus Nord: nuovo giorno, altro update: display e fotocamera migliorati| - PHONETHRONE2012 : OnePlus Nord: nuovo giorno, altro update: display e fotocamera migliorati - HDblog : OnePlus Nord: nuovo giorno, altro update: display e fotocamera migliorati - CouponsSconti : ?? Motorola Moto G8 Power Lite, Batteria 5000 mAh, Tripla Fotocamera 16MP, Display MaxVision 6,5', Processore Octa-… - CouponsSconti : ?? Motorola Moto G8 Power Lite, Batteria 5000 mAh, Tripla Fotocamera 16MP, Display MaxVision 6,5', Processore Octa-… -