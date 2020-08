Concorso Comune di Roma: bando per 1512 posti, ecco requisiti e come fare domanda (Di lunedì 10 agosto 2020) Nuove assunzioni al Comune di Roma. Tre bandi, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, aprono infatti, a dieci anni dall’ultima procedura, una nuova stagione di concorsi e inserimenti di personale all’interno del Campidoglio. a una dei concorsi finalizzati all’inserimento di nuovo personale ono on line i tre bandi per il nuovo Concorso al Comune di Roma. Sono 1512 le posizioni aperte, con il 30 per cento dei posti che però sono riservati a chi presta già servizio nel Comune di Roma. Le procedure aperte sono undici e si rivolgono ad ingegneri, architetti, avvocati, psicologi o assistenti sociali: i bandi, pubblicati lo scorso sabato 8 agosto, si sono resi necessari con lo sblocco del turn over e mettono a ... Leggi su tpi

