Bonus Inps | caccia ai tre leghisti Rumor | due uomini e una donna

E' caccia nella Lega ai tre deputati che avrebbero chiesto e ottenuto il Bonus dell'Inps durante il lockdown e l'emergenza conoravirus. Voci tante, conferme nessuna. Le ultime indiscrezioni raccolte da Affaritaliani.it parlano di un parlamentare del Nord, uno del Centro e uno del...

