Bolsonaro e il lockdown che ha ucciso quasi più persone del Covid (Di lunedì 10 agosto 2020) Dice di non avere in mano alcun dato ufficiale, ma dà la notizia come certa perché l’ha letta su un quotidiano britannico (che, però, parlava del Regno Unito). Jair Bolsonaro, dopo aver detto di avere i polmoni pieni di muffa per esser stato costretto a rimanere in isolamento dopo esser risultato positivo al Coronavirus, prosegue nella sua battaglia per sottolineare la sua politica anti-lockdown in Brasile. Sostiene che, prendendo spunto da alcune stime pubblicate dal Daily Mail, ci sarebbero più morti a causa della chiusura degli ospedali che per l’infezione da Covid. LEGGI ANCHE > Gli insulti omofobi di Bolsonaro per apostrofare chi utilizza le mascherine E lo fa con la sua classica leggerezza, mentre il numero dei decessi legati al Coronavirus nel suo Paese ha superato ... Leggi su giornalettismo

