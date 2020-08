Assalto armato al portavalori, inferno in autostrada: sparatoria e auto incendiate (Di lunedì 10 agosto 2020) Assalto ad un furgone portavalori sull’autostrada A14 nel tratto tra Cerignola e Canosa di Puglia in direzione Bari, nel foggiano. Stando alle prime informazioni i banditi avrebbero sparato diversi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo del blindato per costringerlo a fermarsi. Usati anche chiodi a tre punte: inoltre i banditi avrebbero incendiato alcuni mezzi per bloccare … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

