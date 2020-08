Assalto a un portavalori e auto in fiamme, la A14 bloccata in provincia di Foggia (Di lunedì 10 agosto 2020) Traffico in tilt lungo la autostrada A14 , in provincia di Foggia , a causa di un Assalto ad un furgone portavalori : i malviventi, durante la fuga, hanno sparso chiodi sulla strada e dato alle fiamme ... Leggi su leggo

Corriere : Foggia, assalto a portavalori: A14 bloccata. Sparatoria e auto incendiate in autostrada - Agenzia_Ansa : Assalto a un furgone portavalori nel Foggiano, bloccata l'autostrada A14. Il commando avrebbe esploso numerosi colp… - repubblica : Cerignola, assalto a furgone portavalori sulla A14: spari e auto in fiamme, strada bloccata - Italia_Notizie : Assalto a portavalori nel foggiano: chiodi, fuoco e spari tra le auto - fisco24_info : Foggia, assalto a portavalori: A14 bloccata : Contro i blindato colpi d'arma da fuoco e una carica esplosiva … -