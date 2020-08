Antonio Banderas positivo al coronavirus (Di lunedì 10 agosto 2020) . L’attore: “Sono solo un po’ più stanco del solito”. ROMA – . L’annuncio è arrivato direttamente dall’attore spagnolo con un post sui social nel giorno del suo sessantesimo compleanno. “Un saluto a tutti – si legge sulla sua pagina – voglio comunicarvi che sono costretto a festeggiare il mio 60esimo compleanno in isolamento perché positivo al Covid-19. Mi sento relativamente bene, sono solo un po’ più stanco del solito. Sono fiducioso di rimettermi il prima possibile seguendo l’indicazione dei medici. Approfitterò di questo isolamento per leggere, scrivere, riposare e continuare a fare progetti“. Un saludo a todos. Quiero hacer público que hoy, 10 de Agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo…Pubblicato da ... Leggi su newsmondo

repubblica : Antonio Banderas: 'Io positivo al coronavirus, festeggio i 60 anni in quarantena' [aggiornamento delle 16:33] - Corriere : Antonio Banderas compie 60 anni e annuncia: positivo al coronavirus - rtl1025 : ?? 'Sono positivo al #coronavirus': lo annuncia Antonio #Banderas sui suoi profili social nel giorno in cui compie 6… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Antonio Banderas: 10 ruoli iconici per festeggiare i 60 anni dell’attore - CarpaneseSilva1 : RT @AlfioKrancic: Antonio Banderas: 'Io positivo al coronavirus, festeggio i 60 anni in quarantena'. Dice che sta relativamente e che è un… -