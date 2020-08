Antonio Banderas compie 60 anni in quarantena con il Covid (Di lunedì 10 agosto 2020) Antonio Banderas: compie 60anni ma in quarantena. Proprio in occasione del suo compleanno ha annunciato la sua positività al Covid Antonio Banderas: l’attore spagnolo ha annunciato proprio oggi, in occasione del suo 60esimo compleanno, che è positivo al Coronavirus. Per lui quindi un compleanno amaro, da trascorrere in quarantena. Queste le sue parole su Twitter: “Comunico che oggi 10 agosto mi vedo obbligato a celebrare il mio 60esimo compleanno in quarantena essendo positivo al coronavirus. Sto bene, mi sento solo un po’ più stanco del solito”. L’attore di “La maschera di Zorro” e “Dolor y Gloria” ha poi aggiunto: ... Leggi su zon

