Allarme Covid d'importazione, Lazio e Campania vogliono controlli. Allo studio del Cts test rapidi (Di lunedì 10 agosto 2020) Rientri dall'estero e movida d'agosto fanno scattare l'Allarme. Ma preoccupano anche il ritorno a scuola a settembre e i trasporti che potrebbero non essere adeguati a conciliare il contenimento del Coronavirus con un nuovo inizio di normalità.test sierologiciNell'immediato c'è da gestire un aumento dei contagiati, alcuni dei quali in arrivo dall'estero. La regione Lazio si vuole blindare, ma è la sola insieme alla Campania. Nicola Zingaretti propone test sierologici per chi entra in Italia dai paesi considerati a rischio per una più forte incidenza di contagi Covid: Malta, Spagna, Grecia, Croazia. E sta predisponendo tutto il necessario per procedere ai test negli aeroporti e presso le stazioni ...

