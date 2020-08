Abhigya Anand, la sua ultima previsione: “Nuova catastrofe nel 2021” (Di lunedì 10 agosto 2020) Abhigya Anand è solo un ragazzino di 14 anni, ma nonostante la giovanissima età è già diplomato in microbiologia ayurvedica. Abhigya Anand è il 14enne che aveva previsto il coronavirus. Adesso, il ragazzino ha fatto una nuova terribile previsione riguardante una catastrofe che l’umanità dovrà affrontare tra marzo e dicembre 2021. Ricordiamo come, nonostante la giovanissima età, Anand vanti già un diploma post-laurea in microbiologia ayurvedica. Abhigya è un astrologo famoso a livello mondiale. In numerosi fanno affidamento lui e alle sue predizioni. Prima dell’avvento della pandemia da Covid-19, il ragazzo predisse l’avvento di un terribile ... Leggi su howtodofor

L’ultima previsione di Abhigya Anand: ‘Nuova catastrofe nel 2021’

