“Voglio proprio vedere cosa c’è dall’altra parte” (Di domenica 9 agosto 2020) “Il giorno più bello della mia lunga vita? La fine della guerra, il 25 aprile 1945: capii che finiva un incubo terribile e che cominciava la mia giovinezza”. Così Franca Valeri, scomparsa oggi a Roma circondata dall’affetto dei suoi cari, si era raccontata alla vigilia del centesimo compleanno, festeggiato lo scorso 31 luglio. “Un’età – diceva lei sorridendo – che mi è arrivata improvvisamente e che non avevo programmato, anche se forse mi ci ero preparata inconsciamente”.Franca Maria Norsa, questo il suo vero nome, era nata a Milano il 31 luglio 1920. Genio di scrittura e regia, di recitazione e comicità con le sue maschere e le interpretazioni iconiche, al Messaggero aveva recentemente confessato di non avere rimpianti: “Ho sempre cercato di fare quello che volevo. Per riuscirci ... Leggi su huffingtonpost

chetempochefa : “La morte è componente della vita, e se ne può sorridere, a costo di accentuarne le conseguenze, le paranoie e i ri… - fattoquotidiano : La7, Galli sui selfie e i baci di Salvini ai fan: “Atteggiamento superomistico. Non voglio fare il menagramo ma chi… - patty65g : RT @chetempochefa: “La morte è componente della vita, e se ne può sorridere, a costo di accentuarne le conseguenze, le paranoie e i riti. Q… - marapi72_mara : RT @chetempochefa: “La morte è componente della vita, e se ne può sorridere, a costo di accentuarne le conseguenze, le paranoie e i riti. Q… - g_tomassini : RT @chetempochefa: “La morte è componente della vita, e se ne può sorridere, a costo di accentuarne le conseguenze, le paranoie e i riti. Q… -

Ultime Notizie dalla rete : “Voglio proprio Linus Agosto 2020 dedicato a Stanley Kubrick ed agli Emaki AFNews