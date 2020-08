Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2020 ore 16:30 (Di domenica 9 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 9 AGOSTO 2020 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO TUTTAVIA FORTI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER ARDEATINA; PERMANE TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E VIA DI TRIGORIA IN DIREZIONE Roma; PER CHI PERCORRE LA LITORANEA, TRAFFICO RALLENTATO TRA TORVAIANICA E LIDO DI CASTEL FUSANO NELLE DUE DIREZIONI; UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO. RICORDIAMO CHE LA METRO B/B1 NELLA TRATTA EUR MAGLIANA-LAURENTINA, È SOSPESA FINO AL 23 AGOSTO PER LAVORI DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE. PER QUANTO RIGUARDA INVECE GLI EVENTI CON ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2020 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2020 ore 12:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #09-08-2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 06-08-2020 ore 18 | 30 Zazoom Blog