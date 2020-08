Venier, il marito svela la sua ossessione: “Mi sveglia alle 6 per farlo…” (Di domenica 9 agosto 2020) Solare, bella, intelligente, amatissima. Mara Venier è la vera regina della televisione italiana. Reduce da una stagione di successo record di ascolti a Domenica In, la conduttrice si gode le meritate vacanze insieme a suo marito, il produttore cinematografico Nicola Carraro. Ed è stato proprio quest’ultimo a parlare del suo legame con la moglie in … L'articolo Venier, il marito svela la sua ossessione: “Mi sveglia alle 6 per farlo…” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

infoitcultura : Mara Venier ferita, il marito la prende in giro: 'Sei una bambina' FOTO - infoitcultura : Mara Venier a cuore aperto: “Quando mi hanno detto 'Suo marito è grave'” - infoitcultura : 'Suo marito è grave'. Mara Venier e il momento che ha cambiato la sua vita -