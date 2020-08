Uomini e Donne, tutto pronto per tornare in tv: rivelata la data ufficiale della registrazione (Di domenica 9 agosto 2020) Inutile girarci intorno: Uomini e Donne è uno degli appuntamenti televisivi più amati e attesi dal pubblico. E ora, dopo molti punti interrogativi che aleggiavano sulle modalità di ritorno del programma, pare che la matassa si sia dipanata e che tutto sia pronto a ripartire. La data di inizio ufficiale delle registrazioni è fissata per il 27 agosto. Niente dirette, dunque, ma come ogni anno si manderanno in onda puntate già registrate. Tutte le registrazioni si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti e riguardanti l’emergenza sanitaria, esattamente come accaduto per le ultime puntate dello show. Le puntate registrate saranno poi mandata in onda a partire dal 14 settembre, nella consueta fascia pomeridiana. ... Leggi su dilei

