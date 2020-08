Ultime Notizie Roma del 09-08-2020 ore 12:10 (Di domenica 9 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio è stata ritrovata senza vita nelle campagne di Caronia nel messinese Viviana Parisi la dj scomparsa il 3 agosto scorso proseguono le ricerche del piccolo Gioele scomparso assieme al padre le condizioni del cadavere della donna Lascio aperte tutte le ipotesi dall’incidente al suicidio un primo esame e fa ritenere che il decesso risalga a diversi giorni fa e attesa l’autopsia sul suo corpo una sparatoria avvenuta ieri pomeriggio tra due gruppi criminali a Catania nel quartiere Librino coinvolta almeno 6 persone di cui due sono morti e 4 i feriti i carabinieri che indagano sull’accaduto ipotizzano che la base della sparatoria vi sia un regolamento di conti nel mondo dello spaccio di droga coronavirus calano i contagi in Italia ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: quasi 20 milioni di casi, 100mila morti in Brasile Fanpage.it Addio a Paolo Arnesano: a lungo ha combattuto con la Sla

Salice salentino, nel Salento, perde uno dei suoi sorrisi più belli. È morto Paolo Arnesano, il giovane affetto da Sla che da anni combatteva con coraggio e tenacia contro il mostro che lo ha divorato ...

Coronavirus: Iran, 2.000 nuovi casi e 163 morti

(ANSA) - TEHERAN, 9 AGO - In Iran sono stati registrati 2.020 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale a 326.712. 163 le nuove vittime, che aggiornano il bilancio a 18.427, ha ...

