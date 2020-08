Soltanto una botta per Leo Messi: l’argentino sarà in campo contro il Bayern (Di domenica 9 agosto 2020) Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de El Mundo Deportivo, Leo Messi sarà regolarmente in campo nella sfida contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League. Il talento argentino classe 1987 è stato visitato questa mattina alla Ciutat Esportiva del Barça: Soltanto una botta per l’attaccante dei blaugrana. Foto: Mundo Deportivo L'articolo Soltanto una botta per Leo Messi: l’argentino sarà in campo contro il Bayern proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

TucciTuccio : RT @ROBYBOX: «all’innominabile(sciacallo)piacerebbe che io fossi soltanto un povero matto. No. Io sono soltanto il figlio di una donna che… - MiaomiaoBitch : @wjtchoftheVOID Good, speriamo che con una denuncia cominci a darsi una regolata, perché non è detto che lo stia facendo soltanto con te... - Cinzy14377147 : Se piovessero dal cielo tutti i cuori del mondo. Io raccoglierei il tuo soltanto Per una persona speciale… - cinzia_fornero : RT @ROBYBOX: «all’innominabile(sciacallo)piacerebbe che io fossi soltanto un povero matto. No. Io sono soltanto il figlio di una donna che… - nontelodico_ : Ricorda soltanto che non importa quanto è grande il problema c'è sempre una soluzione perché il tempo cura ogni dol… -

Ultime Notizie dalla rete : Soltanto una Soltanto una botta per Leo Messi: l'argentino sarà in campo contro il Bayern alfredopedulla.com Bielorussia, urne chiuse, per exit poll Lukashenko ha l’80%

La sfidante, leader dell’opposizione, Svetlana Tikhanovskaja, moglie del dissidente Sergei Tikhanovsky, ha ottenuto soltanto il 6,8%. I social media parlano, però, di seggi in cui ha votato più del ...

Esodo verso le vacanze: lunghe code in A4 e città deserta

Autostrade infuocate in questa seconda domenica d'agosto, sia in direzione del Garda che di ritorno dalle località di mare, mentre il centro cittadino si presenta quasi spettrale, senza passanti, fors ...

La sfidante, leader dell’opposizione, Svetlana Tikhanovskaja, moglie del dissidente Sergei Tikhanovsky, ha ottenuto soltanto il 6,8%. I social media parlano, però, di seggi in cui ha votato più del ...Autostrade infuocate in questa seconda domenica d'agosto, sia in direzione del Garda che di ritorno dalle località di mare, mentre il centro cittadino si presenta quasi spettrale, senza passanti, fors ...