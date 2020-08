Serie B, le formazioni ufficiali di Frosinone-Pordenone (Di domenica 9 agosto 2020) È arrivato il momento della sfida tra Frosinone e Pordenone, alle 21 infatti le due squadre scenderanno in campo nella semifinale di andata dei playoff.LE formazioni ufficialiFrosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Rohden, Maiello, Haas, Salvi; Novakovich, Dionisi.A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Zampano, Gori, Citro, Beghetto, Tribuzzi, Tabanelli, Vitale, Szyminski, Ciano, Ardemagni.Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Vogliacco, Camporese, Gasbarro; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi; Candellone, CiurriaA disposizione: Bindi, Passador, De Agostini, Stefani, Chiaretti, Semenzato, Pasa, Mazzocco Tremolada, Zanon, Bocalon, Zammarini. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Frosinone - Pordenone è valevole per la giornata numero Semifinali del campionato di Serie B 2019/2020. La partita è in programma il giorno 9 agosto alle ore 21:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosino ...Non ci solo i playoff ad infiammare il finale di stagione della Serie B: spazio anche per il playout tra Pescara e Perugia, rispettivamente quartultima e quintultima del campionato regolare da poco co ...