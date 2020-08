Salvini a Viareggio, in piazza la contestazione del candidato Pd alle regionali: “Vergogna. Non si scherza con l’antifascismo” (Di domenica 9 agosto 2020) “Vergogna, non si scherza con l’antifascismo” e “noi siamo una città civile”. E’ quanto ha gridato oggi il maestro Alberto Veronesi, direttore musicale del Festival Pucciniano di Torre del Lago di cui è stato presidente, e ora candidato col Pd alle regionali, prima che iniziasse il comizio tenuto da Matteo Salvini a Viareggio (Lucca) insieme alla candidata del centrodestra alla presidenza della Toscana Susanna Ceccardi. “Certo se il direttore di uno dei principali festival musicali è quello che viene come una matto qua a gridare la domenica mattina a gente che non la pensa come lui qua c’è da cambiare tante cose”, ha commentato poi Salvini dal palco. L'articolo Salvini a ... Leggi su ilfattoquotidiano

