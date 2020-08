Paura nel Napoletano: scooter in fiamme mentre è alla guida (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasalnuovo di Napoli (Na) – Mattinata di Paura a sul Corso Umberto I di Casalnuovo, nel Napoletano, quando uno scooter ha preso pericolosamente fuoco. Un giovane era a bordo del proprio motorino in direzione Napoli quando nel corso di una manovra il mezzo, sprovvisto di tappo ermetico, ha fatto fuoriuscire della benzina dal serbatoio che finendo sul motore ha innescato l’incendio. Poco dopo lo scooter è andato così completamente distrutto dalle fiamme, per fortuna lo stesso destino non è accaduto al conducente, solo un grande spavento per lui. mentre è stato fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco che hanno sedato repentinamente le fiamme, sul posto sono giunti anche i militari ... Leggi su anteprima24

Brontosaura : RT @omegahighlander: (dico l'ultima e basta: ieri alle due e mezza di notte in un gruppo chat una ragazza ha chiesto di poter fare una chia… - MatteoSchiavo18 : @rosypal1 @mariannaaprile Bravo, ora fai un salto nel mondo reale però, dove non ci sei solo te, ci sono anche gli… - PierantoniFabio : RT @DrGregHouse73: Nel mio piccolo avevo notato una impennata di ricoveri tardivi, forse per paura, ore e ore dopo, quando ormai la necrosi… - pparanormale : ciao @diegolazzari_ ,nel caso mi stessi guardando sappi che ti reputo un sorco da paura - arehazzaseyes : RT @omegahighlander: (dico l'ultima e basta: ieri alle due e mezza di notte in un gruppo chat una ragazza ha chiesto di poter fare una chia… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura nel Paura MotoGp, un positivo nel paddock la Repubblica Courmayeur, il sindaco riapre la valle Ferret: "L'emergenza ghiacciaio è rientrata"

Emergenza finita in Val Ferret: la strada comunale è stata riaperta poiché stamattina è stata revocata l'ordinanza di chiusura della valle. “Non è una scelta semplice quella di chiudere una valle, il ...

Film horror: i migliori di ogni decennio, dal 1920 a oggi

A questo punto della vita, ognuno ha la sua lista di quelli che pensa siano i migliori film horror, che possono dipendere da quando sono stati visti per la prima volta, dai ricordi e dai traumi che ha ...

Emergenza finita in Val Ferret: la strada comunale è stata riaperta poiché stamattina è stata revocata l'ordinanza di chiusura della valle. “Non è una scelta semplice quella di chiudere una valle, il ...A questo punto della vita, ognuno ha la sua lista di quelli che pensa siano i migliori film horror, che possono dipendere da quando sono stati visti per la prima volta, dai ricordi e dai traumi che ha ...