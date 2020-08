Pagelle Frosinone-Pordenone 0-1: voti e tabellino playoff Serie B 2019/2020 (Di domenica 9 agosto 2020) Le Pagelle e i voti di Frosinone-Pordenone 0-1, match della semifinale di andata dei playoff di Serie B 2019/2020. Allo Stirpe un gol di Tremolada all’82’ permette agli uomini di Tesser di conquistare una vittoria di misura esterna importantissima in vista del ritorno fissato per il 12 agosto. Lato Frosinone da sottolineare la prova di Bardi autore di diversi interventi di spessore. Ottime le prove di Burrai e Pobega oltre all’autore del gol Tremolada. tabellino Frosinone (3-4-1-2): Bardi 7; Brighenti 6 (39’ st Ardemagni sv), Ariaudo 6, Krajnc 5.5; Paganini 5.5 (34’ st Zampano 6), Haas 6, Maiello 6.5, Salvi 6.5; Rohden 6; Novakovich 6.5 (7’ st Ciano 6), Dionisi ... Leggi su sportface

infoitsport : PAGELLE Cittadella-Frosinone 2-3: le pagelle dei canarini - CiociariaO : Le pagelle di Cittadella - #Frosinone: Ciano superstar e Bardi salva tutto - infoitsport : Podio e contropodio. Le pagelle di Cittadella – Frosinone 2-3 - sportli26181512 : Cittadella, le pagelle di CM: Diaw e Rosafio da copertina, immeritata beffa nel finale: Cittadella-Frosinone 2-3 d.… - sportli26181512 : Frosinone, le pagelle di CM: si passa grazie a Ciano, decisivi anche Salvi e Dionisi: Cittadella-Frosinone 2-3 d.t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Frosinone

Buona prova la sua. Brighenti 5.5: inizia male intervenendo con troppa foga su Rosafio. Diverse giocate sbagliate e spesso fuori dal gioco. Maiello 6: buona la su prova in mezzo al… Leggi ...Brighenti 6 - Procura il rigore in apertura con un intervento in ritardo, ma recupera col passare dei minuti limitando molto gli attaccanti granata. Le pagelle del Frosinone-… Leggi ...