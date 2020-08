Napoli, niente impresa: il Barcellona è troppo forte e vince 3-1 (Di domenica 9 agosto 2020) Barcellona-Napoli 3-1 Ritorno Ottavi di finale Champions League 2019/2020 Finisce il sogno europeo del Napoli, che non c’entra l’impresa al Camp Nou contro il Barcellona perdendo 3-1. troppo ampio il gap con Messi e compagni, che per la quattordicesima volta consecutiva raggiungono i quarti di finale di Champions League. A decidere l’incontro un brutto primo tempo dei partenopei, finiti subito in balia degli avversari. Le reti tutte nella prima frazione hanno portato la firma di Lenglet (10′), Messi (23′), Suarez (45+1′) e Insigne (45+4′). Dopo la Juventus ieri esce quindi di scena un’altra nobile del calcio italiano. Ora le speranze tricolore nella massima competizione europea sono tutte riposte nell’Atalanta, che sarà ... Leggi su sport.periodicodaily

WallyWallygator : @_LeChat_Noir Coraggio. Lo so che non è molto, ma sui giornali spagnoli scrivono che il Barcellona è una squadra de… - Io65822165 : @vruggero75 @rubio_chef @margiac67 Anche allo stadio! Niente!!! Era un Lazio Napoli! Che amarezza ?? - liviozeta67 : @giampdisan @SabirBoss17 Mammamia oh... è durato tre anni, in quei tre anni non ha vinto un cazzo, ed è stato l'uni… - polemikaze : @CorkScrew12 @GenCar5 Media punti ancelotti 1,40 con squadra e presidente che litigavano. Il nuovo coach deve migli… - Anna_26_ : Nulla da fare, al Camp Nou niente impresa per il Napoli che conclude con una sconfitta la sua stagione ? Tra rimpi… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli niente Napoli, crisi post lockdown: "Niente ferie, non ci sono i soldi" Vesuvio Live Napoli, niente impresa: il Barcellona è troppo forte e vince 3-1

Finisce il sogno europeo del Napoli, che non c’entra l’impresa al Camp Nou contro il Barcellona perdendo 3-1. Troppo ampio il gap con Messi e compagni, che per la quattordicesima volta consecutiva rag ...

Corsport - Juve a Pirlo

Su Corsport: “Juve a Pirlo. Contratto biennale per Andrea: niente under 23, allenerà subito CR7. Paratici: “E’ un predestinato”. Post di Cr7: silenzio sull’ex tecnico. Everest Messi“. Champions: Il Ba ...

Finisce il sogno europeo del Napoli, che non c’entra l’impresa al Camp Nou contro il Barcellona perdendo 3-1. Troppo ampio il gap con Messi e compagni, che per la quattordicesima volta consecutiva rag ...Su Corsport: “Juve a Pirlo. Contratto biennale per Andrea: niente under 23, allenerà subito CR7. Paratici: “E’ un predestinato”. Post di Cr7: silenzio sull’ex tecnico. Everest Messi“. Champions: Il Ba ...