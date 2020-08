Motogp, impresa Binder a Brno. Morbidelli secondo, Rossi quinto. La classifica aggiornata (Di domenica 9 agosto 2020) Brad Binder su Ktm si aggiudica a sorpresa il Gran Premio di Brno 2020 di Motogp. Sul difficile circuito della Repubblica Ceca , il pilota sudafricano centra il prima successo nela classe regina del ... Leggi su quotidiano

leggoit : MotoGp Repubblica Ceca, le pagelle: impresa Binder, bene Rossi, male Quartarò - BottaDavide : RT @vitasportivait: ?? #MotoGP | #CzechGP ???? BRAD #BINDER ???? VINCE A BRNO! ?? Prima vittoria in MotoGP sia per il sudafricano che per la KT… - marinpaladi_ : I’m just feeling that the next week we will have another MM93 come back! Sento aria di una nuova impresa di Marque… - vitasportivait : ?? #MotoGP | #CzechGP ???? BRAD #BINDER ???? VINCE A BRNO! ?? Prima vittoria in MotoGP sia per il sudafricano che per l… - NBagattini97 : Mi sa che il vero vincitore di oggi,insieme a uno strepitoso Binder, è il marziano di Cervera,che magari dopo aver… -

Ultime Notizie dalla rete : Motogp impresa DIRETTA MotoGP, GP Brno LIVE: Binder firma l’impresa, podio Morbidelli! 5° Valentino Rossi davanti a Quartararo OA Sport MotoGP, Valentino Rossi: podio ancora possibile. Passo gara notevole. Partendo davanti si sarebbe giocato la vittoria?

Valentino Rossi invece si è dovuto accontentare della quarta fila e dovrà effettuare un gran primo giro per sognare una gara simile a quella vissuta in Andalusia. Maverick Vinales dovrà cercare di vin ...

Quartararo: “A Brno Morbidelli è il mio rivale più forte”

A Fabio Quartararo è sfuggita la pole position per la prima volta in questa stagione ed è scivolato all’ultimo tentativo, quando già sventolava la bandiera a scacchi. Sul passo però vede meglio il suo ...

Valentino Rossi invece si è dovuto accontentare della quarta fila e dovrà effettuare un gran primo giro per sognare una gara simile a quella vissuta in Andalusia. Maverick Vinales dovrà cercare di vin ...A Fabio Quartararo è sfuggita la pole position per la prima volta in questa stagione ed è scivolato all’ultimo tentativo, quando già sventolava la bandiera a scacchi. Sul passo però vede meglio il suo ...