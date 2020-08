Mertens saluta Callejon: “Josè mancherà a tutti!” (Di domenica 9 agosto 2020) Dries Mertens, al termine di Barcellona-Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky L’attaccante del Napoli ha parlato della gara e delle delusione per l’eliminazione, ma … L'articolo Mertens saluta Callejon: “Josè mancherà a tutti!” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ForzAzzurri1926 : Mertens saluta Callejon: “Josè mancherà a tutti!” - zazoomblog : Mertens saluta Callejon: Mi mancheranno i tagli dietro la difesa e i tuoi assist - #Mertens #saluta #Callejon: - tuttonapoli : Mertens saluta Callejon: 'Mi mancheranno i tagli dietro la difesa e i tuoi assist' - news24_napoli : Barcellona-Napoli, l’arbitro fischia la fine. Gesto da signore di… - sportli26181512 : Napoli, Mertens saluta Callejon: 'Mancherà molto a questo gruppo': L'attaccante azzurro commenta l'addio dello spag… -

Ultime Notizie dalla rete : Mertens saluta

Camp Nou, ritorno degli ottavi di finale di Champions League: troppo Barcellona nel primo tempo per il Napoli, finisce 3-1 per i blaugrana che volano alle “Final Eight” di Lisbona. Il Barça peraltro p ...Al Napoli non riesce l’impresa di scalare l’Everest. Così definito alla vigilia da Gattuso, il Barcellona si conferma una montagna troppo impervia per gli azzurri che, dopo l’1-1 di 5 mesi fa al San P ...