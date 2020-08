Lo strano caso del jazz sovietico (Di domenica 9 agosto 2020) Forse il jazz sovietico non si è mai distinto per originalità ma le sue peripezie possono fornire degli elementi per capire meglio il tormentato rapporto tra cultura e potere politico nel paese più grande del mondo. Alla fine della prima guerra mondiale due furono le grandi rivoluzioni: a occidente l’esplosione dell’era del jazz e a oriente la rivoluzione sovietica. Tuttavia negli Usa la diffusione della cultura di massa intrecciata allo sviluppo del mercato capitalistico, con la sua rete di editori … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Lo strano caso del jazz sovietico

Forse il jazz sovietico non si è mai distinto per originalità ma le sue peripezie possono fornire degli elementi per capire meglio il tormentato rapporto tra cultura e potere politico nel paese più gr ...

