Libano, “orrore a Beirut”: la testimonianza dell’imprenditore italiano Pace (Di domenica 9 agosto 2020) “Oggi possiamo ragionare solo sulle ipotesi, le tante ipotesi delle cause dell’orrore di quanto accaduto a Beirut” per questo “è complesso fare una valutazione a caldo, senza certezze su cosa sia successo, ma ho dubbi riguardo la possibilità che si sia trattato dell’esplosione di fabbrica di fuochi d’artificio”. È l’imprenditore italiano Daniele Pace, fondatore e titolare di Frieden & Partner, a sottolinearlo intervistato dall’Adnkronos sulle conseguenze per le attività d’impresa italiane in Libano dopo le potenti esplosioni che hanno devastato Beirut. Pace, che con la sua azienda facilita e offre consulenza alle imprese italiane in regioni come Golfo Persico, Oman, Qatar o Iran, sottolinea di avere un “contatto in ... Leggi su ildenaro

chetempochefa : “Guardo e leggo con inquietudine, tristezza e orrore gli eventi in corso a Beirut. Quello che è successo, vite feri… - Agenzia_Ansa : Il dolore di #Mika per la sua #Beirut: 'Orrore' #LIbano #ANSA - Dany19950677 : @AlbertoBagnai Eu aiuti al Libano a strozzo! All'orrore si può rispondere solo con lo sterminio Vedi Cesare con i Belgi - AntonellaCedro : RT @giovaniblogger: Il dolore di #Mika per la sua #Beirut: 'Orrore' @mikasounds #LIbano #BeirutExplosion #Beirut_Explosion - giovaniblogger : Il dolore di #Mika per la sua #Beirut: 'Orrore' @mikasounds #LIbano #BeirutExplosion #Beirut_Explosion -

Ultime Notizie dalla rete : Libano “orrore «Un afroamericano mi attacca al parco». Non è vero: parte la gogna social (e lei viene sospesa) Corriere TV