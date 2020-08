Kiesza presenta il secondo album, “Crave” (Di domenica 9 agosto 2020) Il 14 agosto uscirà il secondo album della famosa Kiesza, autrice e interprete di vari successi. Leggi l’articolo per capire di cosa si tratta. Kiesza annuncia l’uscita del nuovo album “Crave”, il 14 agosto 2020, tramite la propria etichetta Zebra Spirit Tribe. Dalla pubblicazione della hit mondiale “Hideaway” nel 2014 e dell’album di debutto da oltre 1 milione di copie “Sound Of A Woman”, Kiesza è stata costretta a fermarsi. Questo a causa di due esperienze che le hanno cambiato la vita. La perdita di una cara amica a causa del cancro e, nel 2017, un traumatico incidente d’auto con conseguente trauma cranico. I medici dissero che non sarebbe ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

