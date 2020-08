Il sindaco di Castel di Sangro: “Napoli in ritiro dal 23, potrebbe durare anche più di 15 giorni” (Di domenica 9 agosto 2020) Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli confermando la dato d’inizio del ritiro del Napoli adesso che è uscito dalla Champions “Ho visto la gara del Camp Nou, sono dispiaciuto per come è andata a finire anche perchè la squadra ha mostrato carattere. Peccato, davvero. Adesso aspettiamo il club, lo staff ed i calciatori a Castel di Sangro per la preparazione della prossima stagione. Non posso ufficializzare io perché sarebbe scorretto, ma do per scontato che dal 23 agosto saranno tutti qui”. Quanto durerà il ritiro? “È questo il vero rebus. Immagino che siamo certi di una permanenza di 15 giorni, tutto dipenderà ... Leggi su ilnapolista

