Gabry Ponte e Proyecto Fenomeno, esce Deja vu (Di domenica 9 agosto 2020) ROMA, 09 AGO - E' in radio e nei digital store Déjà vu, il singolo nato dalla collaborazione tra Gabry Ponte e Proyecto Fenomeno insieme al cantante Deivys, pubblicato da Time Records. Il brano è nato ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

ConventoLonato : A - EROS01813189 : La mia playlist in macchina al mattino Kid rock- sweet home Alabama Marco Masini- vaffanculo Gabry Ponte- ma che ne sanno i 2000 - cutiepiesnvpe : danzano le streghe di Gabry Ponte di Ga bry Pon te di Ga bry Pon te - RadioNovesei96 : Now Playing: Shiva - Auto Blu -, Eiffel 65, Gabry Ponte Remix#Solo Quelle che Suonano Bene! - WebradioFinance : Ora in onda GABRY PONTE - TIME TO ROCK su Webradio Finance -

Ultime Notizie dalla rete : Gabry Ponte Gabry Ponte e Proyecto Fenomeno, esce Deja vu Agenzia ANSA Gabry Ponte e Proyecto Fenomeno, esce Deja vu

ROMA, 09 AGO - E' in radio e nei digital store Déjà vu, il singolo nato dalla collaborazione tra Gabry Ponte e Proyecto Fenomeno insieme al cantante Deivys, pubblicato da Time Records. Il brano è nato ...

Praja Gallipoli (LE) by Musicaeparole: 10/8 Andrea Damante + Ludwig, 11/8 Shiva, 12/8 Rocco Hunt, Cristian Marchi

L'11 agosto alla Praja di Gallipoli (LE) per Sottosopra Fest arriva Shiva. E' uno dei protagonisti della scena a metà tra pop, dance e hip hop. Ha infatti dominato le classifiche per oltre un mese con ...

ROMA, 09 AGO - E' in radio e nei digital store Déjà vu, il singolo nato dalla collaborazione tra Gabry Ponte e Proyecto Fenomeno insieme al cantante Deivys, pubblicato da Time Records. Il brano è nato ...L'11 agosto alla Praja di Gallipoli (LE) per Sottosopra Fest arriva Shiva. E' uno dei protagonisti della scena a metà tra pop, dance e hip hop. Ha infatti dominato le classifiche per oltre un mese con ...