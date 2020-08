Formula 1, Hamilton fa mea culpa: “ho fatto due errori e ho perso la pole, non ci sono scuse” (Di domenica 9 agosto 2020) Non è riuscito a conquistare la seconda pole consecutiva sul circuito di Silverstone, Lewis Hamilton per questo motivo ha fatto mea culpa, prendendosela con se stesso a causa degli errori commessi nel giro cruciale. Pool/Getty ImagesIl britannico non ha cercato scuse, proiettandosi già sulla gara per provare a riscattare un sabato sotto tono: “Valtteri ha fatto un lavoro fantastico, ha messo insieme un giro molto forte quando era importante prendere la pole. Il mio primo giro in Q3 è stato buono, ma il secondo non è stato granché. Non sono riuscito a fare un buon lavoro, ho fatto un paio di errori alla fine e li ho pagati perdendo la pole. Il cambio di ... Leggi su sportfair

