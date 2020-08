Exteita: «Lukaku? Finché non ti confronti con lui non hai idea di che cosa sia» (Di domenica 9 agosto 2020) Xabi Exteita, difensore del Getafe, ha parlato sulle pagine del Mundo Deportivo di Romelu Lukaku. Le sue parole Xabi Exteita, difensore del Getafe, ha parlato sulle pagine del Mundo Deportivo della sfida contro l’Inter in Europa League. INTER – «La partita contro l’Inter era già un premio per noi, avevamo passato il turno contro l’Ajax e avevamo la speranza di proseguire. Credo che abbiamo fatto una buona partita, avevamo la possibilità di pareggiare con un rigore, ma loro hanno una rosa molto buona, con giocatori determinanti in avanti, ci hanno segnato il secondo ed è finita. Però non ho nulla da rimproverare a questa squadra, abbiamo fatto una buona stagione. Purtroppo il lockdown ci è costato molto» Lukaku – «Fisicamente è ... Leggi su calcionews24

Inter : ???? | ROOOOMEEEEELUUUUUUU!!! 33' - Lancio profondo di Bastoni, #Lukaku tiene a distanza Exteita e fulmina Soria col… - LucaRovisoINTER : RT @passione_inter: Etxeita (Getafe): 'Inter? Zero rimpianti, sono una grande squadra. Lukaku devastante' - - BBilanShit : RT @passione_inter: Etxeita (Getafe): 'Inter? Zero rimpianti, sono una grande squadra. Lukaku devastante' - - passione_inter : Etxeita (Getafe): 'Inter? Zero rimpianti, sono una grande squadra. Lukaku devastante' - - a99904573 : RT @FcInterNewsit: Exteita: 'Contro l'Inter era già un premio per noi. Lukaku? Finché non lo affronti non hai idea di che cos'è' https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Exteita Lukaku Exteita, difensore del Getafe: "Lukaku? Finché non lo affronti non hai idea di che cosa sia..." TUTTO mercato WEB Etxeita (Getafe): “Inter? Zero rimpianti, sono una grande squadra. Lukaku devastante”

Xabier Etxeita, difensore del Getafe, si è concesso ai microfoni del Mundo Deportivo per parlare, tra i diversi temi, anche della recente eliminazione dall’Europa League per mano dell’Inter. Ecco le s ...

Euro LuLa: nessuno fa più gol di Lukaku-Lautaro. E Romelu ora punta Shearer

Sono la coppia più bella dell’Europa League. E all’Inter non dispiace per gli altri. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez hanno imboccato la strada giusta per tornare la Lu-La dei tempi migliori, sceglien ...

Xabier Etxeita, difensore del Getafe, si è concesso ai microfoni del Mundo Deportivo per parlare, tra i diversi temi, anche della recente eliminazione dall’Europa League per mano dell’Inter. Ecco le s ...Sono la coppia più bella dell’Europa League. E all’Inter non dispiace per gli altri. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez hanno imboccato la strada giusta per tornare la Lu-La dei tempi migliori, sceglien ...