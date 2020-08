«Cristiano Ronaldo non sopportava Sarri che gli gridava: “gioca a due tocchi”» (Di domenica 9 agosto 2020) Il Corriere della Sera, con Massimiliano Nerozzi, racconta la distanza tra lo spogliatoio della Juventua e Sarri: la cronaca di un amore mai nato. Il Corsera ripesca un episodio che era stato bollato come una fake news all’inizio della scorsa estate e cioè lo sfogo di Sarri a Pechino dopo la sconfitta 1-0 in amichevole contro il Tottenham. «Ma come ho fatto a perdere due scudetti contro di voi», se ne esce, tra la sfuriata e la battuta. Riuscita non benissimo, come poi succederà altre volte, durante la stagione. A qualcuno, in quello spogliatoio già pieno di campioni d’Italia e del Mondo (e di Ronaldo), quelle parole fanno un po’ girare le scatole. Prosegue il Corriere: Non è stato solo un fallimento tecnico — pure per i mesi del lockdown — ma lessicale e ... Leggi su ilnapolista

