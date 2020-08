Covid, Remuzzi: «Il rischio arriva da fuori. Non è razzismo, è la verità». Lopalco: «Forse niente seconda ondata» (Di domenica 9 agosto 2020) «Definire la contagiosità di una malattia infettiva non è cosa semplice. In effetti, tecnicamente, non esiste una singola misura che possa definirla. È quindi molto difficile affermare in un tweet se il Covid è molto o poco contagioso. Cosa che, purtroppo, molti si azzardano a fare aggiungendo confusione a confusione». È la premessa di Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell’università di Pisa, in un post su Facebook. Covid, si può evitare la seconda ondata «Se dovessi azzardarmi a dire la mia», afferma, «i valori molto alti di R registrati all’avvio delle ondate pandemiche di Covid sono legati alla totale suscettibilità della popolazione (è un virus ... Leggi su secoloditalia

