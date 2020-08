Covid, positivi otto frati francescani ad Assisi. I novizi in isolamento (Di domenica 9 agosto 2020) otto frati francescani sono risultati positivi al coronavirus, ad Assisi. È quanto viene riportato nella rivista on-line San Francesco. Sono tutti novizi, presenti nella struttura del... Leggi su ilmattino

