COVID-19 nel Regno Unito: 1.062 casi in 24 ore (Di domenica 9 agosto 2020) Due settimane fa il premier britannico Boris Johnson aveva anticipato che da lì a 15 giorni il Regno Unito si sarebbe trovato a fare i conti con la seconda ondata della pandemia di COVID-19. Oggi, a due settimane precise, nel Paese si è registrato l'aumento più consistente di contagi da oltre un mese.1.062 persone sono risultate positive al COVID-19 nelle ultime 24 ore. È il dato più alto dal 25 giugno scorso, quando in appena 24 ore erano stati accertati 1.118 nuovi contagi. Ieri, per fare un confronto, i nuovi positivi erano stati 758. Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia ad oggi nel Regno Unito ha toccato quota 310.825.È sceso sensibilmente il numero dei decessi - 8 le vittime confermate in 24 ore - ma è ancora presto ... Leggi su blogo

