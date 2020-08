Coronavirus: Conte, 'su commissione inchiesta deciderà Parlamento' (Di domenica 9 agosto 2020) Brindisi 9 ago. (Adnkronos) - "Istituire una commissione di inchiesta" sulla gestione dell'emergenza Coronavirus "è una prerogativa del Parlamento. Quindi il Parlamento farà le proprie valutazioni, di solito le commissioni di inchiesta si fanno quando termina l'emergenza". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica, nel corso di un'intervista con il direttore di 'Affaritaliani.it', Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento ‘La Piazza'. Leggi su iltempo

