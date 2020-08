Conte, ‘Con lockdown messo in sicurezza il Paese. Su verbali Cts nulla da nascondere’ (Di domenica 9 agosto 2020) Il colloquio del premier Conte con il direttore di ‘Affaritaliani.it’: “Orgoglioso di aver messo in sicurezza il Paese”. CEGLIE MESSAPICA (BRINDISI) – Nel colloquio con il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, il premier Conte si è detto orgoglioso di aver deciso per il lockdown che è servito “a mettere in sicurezza il Paese. I dpcm li abbiamo adottati quando erano necessari con grande senso di responsabilità“. “Ai magistrati non ho detto il falso” Il premier Conte, citato dall’AdnKronos, è ritornato anche sulla questione della mancata zona rossa di Alzano e Nembro: “E’ giusto che i verbali del ... Leggi su newsmondo

