Chiellini: “Un pensiero a coloro che soffrono. Voglio ricominciare al meglio e continuare a vincere” (Di domenica 9 agosto 2020) L’assenza di Giorgio Chiellini è pesata come un macigno per la Juventus, che ha dovuto subito lanciare in campo De Ligt, che invece avrebbe desiderato un periodo di adattamento ad un nuovo campionato e a un diverso modus operandi rispetto all’Ajax. Chiellini ha postato sul proprio profilo Facebook un messaggio: “Ci sono stagioni difficili. Quando finiscono, ci si ferma. Si prova a trovare un senso. Un senso a una catena di infortuni che non mi ha permesso di aiutare la squadra. Un senso ad una pandemia, alla solitudine, al dolore. Un senso ad una ripresa e alla paura. Un senso alla gioia per il nono scudetto consecutivo. Un senso alla delusione per l’eliminazione in Champions. Un senso per i saluti, per chi va e per chi arriva. Ma forse un senso non c’è. Resta solo il mio pensiero per tutti ... Leggi su alfredopedulla

