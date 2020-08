Cessione di TikTok, a sorpresa spunta Twitter: colloqui preliminari già avviati (Di domenica 9 agosto 2020) Mentre la trattativa con Microsoft sembrava ormai vicina alla fumata bianca, spunta fuori il terzo incomodo. Jack Dorsey potrebbe così risollevare il destino del suo social network C’è un terzo incomodo del tutto inatteso nella trattativa fra Microsoft e TikTok. Ed è Twitter. Il social network dell’uccellino, infatti, secondo quando riporta il Wall Street Journal ha avviato colloqui preliminari con la ByteDance (la società cinese proprietaria di TikTok) per trattare l’acquisto della piattaforma … Leggi su it.mashable

dal nostro corrispondente PECHINO — Dal 7 luglio Zhang Yiming, fondatore di ByteDance e ideatore di TikTok, per lavorare si sveglia alle dieci di sera. Poco male per un uomo che dimostra meno dei suoi ...A ByteDance e Tencent, le due aziende che gestiscono il social network e l’app di messaggistica, tocca la stessa sorte di Huawei: non potranno più fare affari con le aziende statunitensi Nella serata ...