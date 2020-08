Auto si ribalta sulla Strada Statale 90 bis: nessun ferito (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBuonalbergo (Bn) – Incidente Stradale questa notte sulla Strada Statale 90 Bis. Una Fiat 500 X, con a bordo due persone, si è ribaltata per cause in corso d’accertamento da parte delle forze dell’Ordine. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco. Entrambe illesi gli occupanti della vettura. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

princigallomich : MARINA DI LESINA – ALBA DI SANGUE… SI RIBALTA AUTO. QUATTRO FERITI! - ottopagine : Auto si ribalta lungo la statale 90 bis, paura per due giovani #Buonalbergo - Torrechannelit : Torre del Greco – Auto si ribalta in zona Cappella Bianchini - lucyconticina : RT @NewSicilia: ?? ?????????????????? - Momenti di paura quelli vissuti nel primo pomeriggio di oggi lungo l’#autostrada A20 #Messina-#Palermo dopo… - FlorentinaTapuc : Tragedia sfiorata dopo incidente stradale tra Cologna Spiaggia e Roseto:auto a gpl si ribalta e prende fuoco. Traff… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto ribalta Auto si ribalta e finisce contro alcune vetture parcheggiate: conducente ferita TorinoToday L'auto si ribalta all'uscita della discoteca: paura per due ragazzi. Salvati in extremis: la vettura stava prendendo fuoco

L'auto si ribalta lungo la provinciale che conduce a Vignacastrisi, poco distante dalla discoteca Guendalina di Santa Cesarea Terme, nel Salento. Si è temuto il peggio, questa mattina all'alba, per du ...

Auto si ribalta sulla Statale 640: illeso 50enne

Brutto incidente la scorsa notte lungo la strada statale 640, nei pressi del nuovo viadotto Petrusa, dove un’auto con a bordo un cinquantenne si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento.

L'auto si ribalta lungo la provinciale che conduce a Vignacastrisi, poco distante dalla discoteca Guendalina di Santa Cesarea Terme, nel Salento. Si è temuto il peggio, questa mattina all'alba, per du ...Brutto incidente la scorsa notte lungo la strada statale 640, nei pressi del nuovo viadotto Petrusa, dove un’auto con a bordo un cinquantenne si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento.