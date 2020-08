Ardea, bloccano la strada con i rifiuti non raccolti: denunciato e sanzionato un intero condominio (Di domenica 9 agosto 2020) I controlli sul fenomeno del conferimento non conforme della spazzatura e dell’abbandono incontrollato di rifiuti che crea in diversi luoghi discariche spontanee, è costantemente monitorato dalla Polizia Locale di Ardea che in silenzio procede in accertamenti ed attività di controllo sulla situazione. Diverse sono infatti gli esposti che giungono alla centrale operativa della Locale che producono attività di routine di emissioni di sanzioni per errato conferimento, per terreni abbandonati o per le discariche spontanee insistenti sugli stessi. Non ultimo ciò che è successo in via Bolzano, dove i cittadini che non hanno conferito i rifiuti regolarmente hanno anche manifestato per la non successiva raccolta degli stessi. Proprio in questi giorni i Caschi Bianchi rutuli, coordinati dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta

