Altra fuga di immigrati: bloccati con elicotteri. In Sicilia è il Far West (Di domenica 9 agosto 2020) Roberto Chifari Sette tunisini sono riusciti ad allontanarsi da un centro d accoglienza di Isnello, nel palermitano. Tre sono stati ritrovati nel corso delle ricerche delle forze dell'ordine che sono scattate dopo l'allontanamento Situazione sempre più tesa in Sicilia, dove si sono dati alla fuga sette tunisini che sono riusciti ad allontanarsi da un centro di accoglienza di Isnello, nel palermitano. Tre sono stati rintracciati e ricondotti nella struttura che li sta ospitando, il resto dei migranti fuggiti è oggetto di una ricerca senza sosta. Si tratta di una zona isolata, con una strada provinciale di collegamento tra la zona sciistica di piano Battaglia e i paesi delle Madonie. Eppure, le ricerche sono scattate immediatamente. Sul luogo sono arrivati gli uomini della polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco, i forestali e ... Leggi su ilgiornale

