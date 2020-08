400 mila persone rischiano di perdere il Reddito di Cittadinanza (Di domenica 9 agosto 2020) Il governo ha deciso di intensificare i controlli ai Centri per l’Impiego per scovare tutti coloro che stanno percependo il Reddito di Cittadinanza senza rispondere alle convocazioni. Il governo ha intenzione di dare il via a quelle che molti giornali hanno ormai rinominato come una vera e propria caccia ai furbetti del Reddito di Cittadinanza. … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : 400 mila Approvato il bilancio consuntivo di Guardiagrele: 400 mila euro destinati agli investimenti ChietiToday Volontarie con il Libano nel cuore:

Beirut chiama, Milano risponde. Il contatto dura dal 2006. Scoppiata la guerra tra Libano e Israele la Caritas Ambrosiana riuscì a stabilire un ponte con il Paese dei Cedri. Grazie alle consorelle di ...

Volterra capitale, la cultura costa 4 milioni

di Ilenia Pistolesi I numeri sono impressi nel dossier che il Comune di Volterra ha spedito al Mibact per la candidatura a capitale italiana della cultura: un budget previsionale, una scommessa che va ...

