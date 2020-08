Tentazione Juve? Per ora Inzaghi si gode il terzo figlio: è nato Andrea (Di sabato 8 agosto 2020) Radiomercato lo vuole tra i candidati per il dopo-Sarri sulla panchina della Juventus. Ma al momento il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha tutt'altri (e piacevolissimi) pensieri per la testa. Ieri pomeriggio, infatti, la moglie Gaia Lucariello ha regalato a Inzaghi il secondo maschietto, Andrea, che si aggiunge a Lorenzo. In precedenza Simone aveva avuto un altro figlio, sempre maschio, con Alessia Marcuzzi: Tommaso. All'allenatore biancoceleste gli auguri di tutta la redazione de Il Tempo. Leggi su iltempo

Ore calde in casa Juventus, che deve decidere chi sarà l’allenatore della prossima stagione. Esonerato Sarri, il club bianconero sta valutando le prime ipotesi per la scelta del successore. Ecco che s ...

