Scuola: l'assistente per l'autonomia o la comunicazione (Di sabato 8 agosto 2020) Chi è l'assistente per l'autonomia o la comunicazioneFunzioneNormativaIl caso al tribunale di AgrigentoRatio dell'istitutoChi è l'assistente per l'autonomia o la comunicazioneTorna su Nella Scuola della razionalizzazione è in crescita la presenza di figure specialistiche di supporto all'insegnamento, quale ad esempio l'assistente per l'autonomia o la comunicazione. L'assistente all'autonomia e alla comunicazione è un assistente ad personam che facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui. Ha un ruolo e una funzione diversa da quella ... Leggi su studiocataldi

Calabria: Scuola. Incontro tra l’assessore Savaglio, Fish, Fand e ufficio scolastico regionale

Proficuo e importante incontro oggi tra l’assessorato all’istruzione della Regione Calabria Sandra Savaglio che ha convocato, insieme con l’assessore ai trasporti Domenica Catalfamo, una riunione con ...

Proficuo e importante incontro oggi tra l'assessorato all'istruzione della Regione Calabria Sandra Savaglio che ha convocato, insieme con l'assessore ai trasporti Domenica Catalfamo, una riunione con ...