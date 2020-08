Sarri esonerato dalla Juventus: spunta il like sui social di Emre Can (Di sabato 8 agosto 2020) L’ufficialità dell’esonero di Maurizio Sarri, che non sarà più l’allenatore della Juventus, è indubbiamente la notizia che ha caratterizzato l’ultim’ora e di cui si parlerà per i prossimi giorni. Sul web, intanto, si sono scatenate le reazioni i commenti. Non è stato da meno Emre Can, ex giocatore dei bianconeri ora in forza al Borussia Dortmund, che ha messo “like” al post della Juventus dove veniva ufficializzato l’esonero di Sarri. Un segnale apparentemente banale, ma che in realtà potrebbe rivelare lo stato di animo del centrocampista tedesco, il quale è stato ceduto nella finestra di mercato di gennaio magari in virtù della scintilla mai scattata con l’allenatore ... Leggi su sportface

