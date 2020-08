Sarri alla vigilia del match col Lione: “Se ho pensato che potrebbe essere l’ultima partita con la Juve? No, dirigenti non sono dilettanti” (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Sarri, nella conferenza stampa pre-partita, risponde a una domanda premonitrice: “Se ho pensato che potrebbe essere la tua ultima partita sulla panchina della Juventus? No, perché ho a che fare con dirigenti di altissimo livello, che non fanno delle valutazioni da dilettanti, i nostri dirigenti hanno già fatto le loro valutazioni e se la valutazione è il cambiamento lo faranno indipendentemente dal risultato di domani, non vanno sull’onda emotiva”. L'articolo Sarri alla vigilia del match col Lione: “Se ho pensato che potrebbe essere l’ultima ... Leggi su ilfattoquotidiano

