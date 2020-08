Roma, Friedkin fa sul serio: nel mirino un difensore del Barcellona (Di sabato 8 agosto 2020) C'è molta curiosità attorno alla nuova proprietà della Roma. Dan Friedkin prende il posto di Pallotta che ha guidato il club dopo 9 anni. Un cambio che era nell'aria da tempo dopo la rottura tra il presidente americano e i tifosi. Non cambia solo la proprietà però. Dopo la sconfitta contro il Siviglia in casa Roma potrebbero esserci cambi in vista anche a livello di rosa.Roma, OCCHI PUNTATI SU UMTITIcaption id="attachment 719879" align="alignnone" width="300" Umtiti (Getty Images)/captionIl nuovo corso giallorosso vorrebbe partire con una finestra di mercato finalizzata a rinforzare il reparto difensivo. Dalla Spagna arrivano le prime indiscrezioni riguardo a quello che sarebbe senza dubbio un grande colpo di mercato. Secondo quanto riportato da Don Balon la ... Leggi su itasportpress

Solano_56 : Non una sorpresa ma Ryan #Friedkin ha già comprato casa a Roma @ASRomaPress - Gazzetta_it : Con #Friedkin e Fonseca largo ai giovani: ecco chi sono #Mazraoui e #Gavric - marcoconterio : ?? Dopo l'esonero ufficiale di #Sarri potrebbe essere separazione anche con #Paratici. Per il ds c'è forte l'ipotesi… - 007Vincentxxx : RT @gabelmanu: Rush finale per lo stadio Raggi ha chiesto al Gov. di nominare un commissario ,stile Genova,per la realizz. del Ponte dei Co… - ItaSportPress : Roma, Friedkin fa sul serio: nel mirino un difensore del Barcellona - -