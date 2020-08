Praticanti avvocati: corsi obbligatori dal 2022 (Di sabato 8 agosto 2020) corsi obbligatori per Praticanti, due anni di tempo corsi obbligatori per Praticanti, il decreto del ministerocorsi obbligatori per Praticanti, i compiti del ministerocorsi obbligatori per Praticanti, due anni di tempo Torna su Solo tra due anni, ossia dal 31 marzo 2022, per accedere all'esame di abilitazione alla professione forense si dovrà prima frequentare con profitto uno dei corsi che saranno regolamentati dal ministero di Giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense. corsi obbligatori per Praticanti, il decreto del ministeroTorna su È stato il decreto n. 80/2020 del ... Leggi su studiocataldi

È stato il decreto n. 80/2020 del ministro della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 a cambiare l'art. 10, comma 1, d.m. 17/2018, come sostituito dall'art. 1, comma 1, d.m. n. 133/20 ...

